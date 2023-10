A cura della Redazione

Dispositivi di viabilità a Torre Annunziata per la commemorazione dei defunti. Il comandante della Polizia Locale, Giovanni Forgione, ha emanato l'ordinanza con la quale si disciplina il transito veicolare nella zona del cimitero comunale.

Viene istituito il senso unico di marcia in Largo Cimitero, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Sepolcri e quella con via Principio (direzione di marcia via Sepolcri/via Principio), per i giorni 31 ottobre e 1 novembre dalle ore 7 alle ore 16.

Stesso provvedimento il 2 novembre, ma dalle ore 7 alle 14.

Infine, vigerà il divieto di sosta su ambo i lati di via Principio, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario, in direzione Boscoreale, fino all’intersezione con Largo Cimitero, dalle ore 7 alle ore 16 per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre.