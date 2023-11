A cura della Redazione

La Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di Torre Annunziata.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 20,30 di lunedì 13 novembre 2023 alle ore 06,30 di martedì 14 novembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:



CORSO UMBERTO I

PARCO PENNINIELLO

RIVIERA CARACCIOLO

VIA ANDREA COSTA

VIA ASILO INFANTILE

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA CARLO POERIO

VIA CIPRESSO

VIA CUPARELLA

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DEI MILLE

VIA ENRICO DE GENNARO

VIA FILIPPINI

VIA GINO ALFANI

VIA GIOVANNI AVALLONE

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA GIUSEPPE TAGLIAMONTE

VIA IV NOVEMBRE

VIA LAVA

VIA MARESCA

VIA MAURO MORRONE

VIA MOLINI IDRAULICI

VIA PASQUALE FUSCO

VIA PASTORE

VIA PENNINIELLO

VIA PROTA

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

VIA SANDULLI

VIA SIMONETTI

VIA VESUVIO

VIA VINCENZO GAMBARDELLA

VIA VITTORIO VENETO*

VIA ZAMPA

VIALE GUGLIELMO MARCONI

VICO LUNA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE



*VIA VITTORIO VENETO, tratto compreso tra uscita autostrada e Via Simonetti.



L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.



La Gori segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.