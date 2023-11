A cura della Redazione

Sembra finalmente essere giunto alla fine il lungo iter burocratico per l’acquisto di nuove giostrine da allocare in Villa comunale.

A dicembre 2021 pubblicammo un articolo dal titolo “Villa Comunale, 70mila euro per nuove giostrine”, in cui si diceva che il comune di Torre Annunziata era risultato aggiudicatario di un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli per adeguare ed ampliare il parco giochi presso la Villa Comunale del litorale Marconi. L’importo complessivo stanziato era pari a 70mila euro.

Ebbene, a distanza di due anni, forse vedremo realizzato finalmente questo piccolo “sogno”.

Ma perché tutto questo tempo? Presto detto. Viene pubblicato il bando di gara, si svolge l’iter per l’assegnazione dell’appalto, ma la ditta aggiudicataria rinuncia a fornire e installare le giostrine. Il motivo? Perché dall’indizione della gara fino al termine dell’iter burocratico trascorrono più di sei mesi ed i prezzi delle giostrine, nel frattempo, sono aumentati. La ditta non trova più conveniente aggiudicarsi l’appalto, e così siamo punto e daccapo.

Parte una nuova gara e solo recentemente è stata aggiudicata. Nel frattempo sono iniziati i lavori per la rimozione del vecchio tartan e l’installazione del nuovo materiale antitrauma per ospitare le giostrine.

La speranza è che esse non diventino presto oggetto di atti vandalici da parte dei soliti teppistelli. Un buon sistema di videosorveglianza potrebbe fare da deterrente sia per questi balordi che per gli imbecilli che scorrazzano con i motorini all’interno della Villa.