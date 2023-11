A cura della Redazione

Da oggi, venerdì 17 novembre, gli orari di arrivi e partenze dei treni Circumvesuviana, con relativi ed eventuali ritardi, potranno essere consultati in tempo reale on line.

Sul sito dell'EAV, infatti, è attivo il servizio "Teleindicatori di Stazione", in sostanza una replica in formato web dei tabelloni che si vedono nelle Stazioni e che indicano i convogli in partenza, in arrivo e in ritardo o soppressi.

La consultazione è possibile effettuarla selezionando la linea ferroviaria e la Stazione desiderate.