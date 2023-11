A cura della Redazione

Lunedì, 20 novembre, si è tenuta nel quartiere Murattiano a Torre Annunziata una fiaccolata in ricordo delle vittime transessuali.

Sono intervenute diverse associazioni, tra cui Discovery Queer, Pride Vesuvio Rainbow, Costruiamo Gentilezza, Arcigay Napoli, con gli interventi di Daniela Lourdes Falanga, Danilo B. Di Leo, Francesco Caraviello, Anna Vitiello e Antonello Sannino.

“La società in cui viviamo è da sempre divisa in oppositori e oppressi, oggi ci siamo uniti per dare voce a chi è sempre stato zittito - affermano gli organizzatori -. Un evento come quello del TDoR, qui a Torre Annunziata, è importante per far conoscere alla comunità quante persone ogni anno vengono uccise per il proprio orientamento e il proprio genere”

Dopo si è passati alla lettura dei nomi delle vittime e accese le candele.

Infine, in via Mazzini, è stato presentato il nuovo murales contro l’omotransfobia dell’artista Carlo Knet Oneto , inserito nel progetto “Costruiamo la Gentilezza” - Murales Gentili.