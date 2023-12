Torre Annunziata Città – Napoli e Torre Annunziata – Salerno: tutti i treni diretti nelle due province fermeranno di nuovo nella stazione di piazza Nicotera.

Finalmente Trenitalia ha ripristinato tutte le fermate a Torre Annunziata Città dopo che per anni c’erano state numerose proteste da parte di cittadini e dello stesso Comune, che approvò un ordine del giorno sull’argomento.

Ultimamente è stata presentata a Trenitalia una petizione promossa dalla dottoressa Marialuce Raia, medico di Napoli in servizio presso il Centro di Igiene Mentale di piazza Cesàro, che aveva raccolto 564 firme per chiedere il ripristino di tutte le fermate.

“A Torre Annunziata, comune vesuviano in provincia di Napoli – si legge nella petizione -, succede che una fermata posta al centro della città, sia praticamente inutilizzabile dai pendolari poiché le fermate previste sono poche, spesso con buchi anche di ore tra un treno ed un altro. Questo perché per la maggior parte dei treni che pur transitano su questa linea non è prevista questa fermata”.

Ma la spinta definitiva l’ha data il senatore Orfeo Mazzella, con il quale abbiamo avuto un colloquio telefonico: “Oggi sono venuto a conoscenza che è stata data una possibilità ai tanti pendolari che utilizzano il trasporto pubblico e sono molto contento di ciò, perché Torre Annunziata Città deve tornare ad essere il cuore pulsante del nostro territorio – ha riferito Mazzella -. Già un anno fa avevo partecipato alla petizione della dottoressa Raia, poco prima di diventare senatore. Da eletto non ho dimenticato la promessa fatta ed ho scritto tre volte a Trenitalia”.

Il nuovo orario di Trenitalia sarà operativo dal 12 dicembre prossimo. Da Torre Annunziata Città verso Napoli ci saranno 41 fermate nella stazione, la prima alle ore 5,55, l’ultima alle ore 22,28. Da Napoli per Salerno anche 41, la prima alle ore 5,42, l'ultima alle ore 22,05. Quasi raddoppiate, quindi, le fermate rispetto all’orario precedente.

Nuovo orario di Trenitalia in vigore dal 12 dicembre 2023:

Da Torre Annunziata Città a Napoli (tutte le stazioni):

5,55 – 6,28 – 6,58 - 7,12 – 7,28 – 7,41 – 7,58 – 8,12 – 8,28 – 8,58 – 9,12 – 9,28 – 9,58 – 10,12 – 10,28 – 11,28 – 11,58 – 12,28 – 12,58 – 13,28 – 14,12 – 14,28 – 14,58 – 15,28 – 15,58 – 16,12 – 16,28 – 17,12 – 17,28 – 17,58 – 18,12 – 18,28 – 18,58 – 19,28 – 19,58 – 20,12 – 20,28 – 21,00 – 21,12 – 21,58 – 22,28

Da Napoli a Torre Annunziata Città (tutte le stazioni):

5,42 – 6,08 – 6,27 – 6,48 – 6,57 – 7,27 – 7,57 – 8,12 – 8,27 – 8,57 – 9,12 – 9,27 – 9,57 – 10,10 – 10,27 – 11,27 – 11,57 – 12,57 – 13,27 – 13,57 – 14,12 – 14,27 – 14,57 – 15,12 – 15,27 – 16,00 – 16,12 – 16,27 – 16,57 – 17,27 – 17,57 – 18,12 – 18,27 – 18,57 – 19,12 – 19,27 – 19,57 – 20,27 – 20,57 – 21,27 – 22,05