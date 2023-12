“Di te la vita nasce”, è questo il nome del concerto-spettacolo natalizio organizzato quest’anno dalla scuola media Giovanni Pascoli in collaborazione con il Secondo e Quarto circolo didattico di Torre Annunziata. Tutti riuniti, ieri 20 dicembre, presso la chiesa di San Michele in Rovigliano.

“Per me ogni anno, questo concerto è magia”. Così la dirigente della Pascoli, Daniela Flauto, accoglie i presenti alla serata. “Vedere i nostri studenti riuniti e legati dalla magia che solo la musica sa dare è qualcosa che arriva in fondo al cuore. Sono da sempre legata a questo progetto di continuità tra la scuola media Pascoli e il Secondo e Quarto circolo. E - continua - anche se saremo un unico istituto comprensivo ci sarà sempre questa collaborazione, perché questo impegno e questi talenti meritano risonanza. Grazie a tutti gli insegnanti, collaboratori scolastici e genitori degli istituti per essere sempre così attenti e presenti. Questo - conclude - è importante per i nostri ragazzi”.

Accanto alla dirigente Daniela Flauto, la preside Lucia Massimo del Secondo circolo e Maria Pisciuneri, del Quarto. Entrambe contente e commosse per la serata e per il progetto continuità.

Alle loro spalle oltre 200 ragazzi tra orchestra, da anni fiore all’occhiello della Giovanni Pascoli, membri del coro, piccoli allievi del Secondo e Quarto circolo.

Immancabile la collaborazione e l’energia del maestro e tenore Enrico Vicinanza, direttore del coro Pascoli che con la fattiva cooperazione dei maestri d’orchestra, Ilaria Somma, Valeria Rea, Angela Cirillo, Mariangela Coppola, Umberto D'Angelo, da anni raggiungono successi uno dietro l’altro.

Inoltre per il coro, grande lavoro degli insegnanti, Tiziana Menniti, Rosaria Campana, Iolanda Russo.

Per la sezione teatrale, invece, Elettra Possumato, Mena Petrone e Patrizia Russo.

Per il Secondo circolo didattico, direttore del coro Marinella Carbone con il supporto di Antonella Di Napoli. Per il Quarto circolo, direttore del coro Loretta Guastafierro, collaboratrice Rita Agretti.

Le magiche e caldi voci del coro sono state accompagnate dall’orchestra, regalando ai presenti un vero e proprio concerto dal vivo. Ogni brano è stato presentato dagli allievi del laboratorio teatrale che hanno recitato dei passi importanti, abbracciando due temi fondamentali: le donne e le guerre.

Sul tema delle donne non solo un inno al rispetto del sesso femminile, ma anche un incoraggiamento spronandole a vivere senza paure.

Tra i brani, infatti, Donna Celeste, Carol of the bells.

“Fermate le guerre, è semplice fare gli eroi col sangue degli altri”. Con questo importantissimo appello vengono introdotti brani Oh happy day e Go tell it on the.

Applausi, sorrisi, commozioni, musica, talento, bravura e condivisione. Anche quest’anno il concerto-spettacolo organizzato dalla Pascoli ha raggiunto il successo. Duecento artisti che in una sola notte hanno incantato il pubblico.