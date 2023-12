Uno Stefano De Martino-story quello visto in prima serata su Rai 2 con il varietà “Da Natale a Santo Stefano”.

L’ex ballerino di Amici, e attuale conduttore e showman, ha raccontato nel corso del programma la sua vita. Da fruttivendolo, a giovane calciatore nella scuola calcio Azzurri di Torre Annunziata, a ballerino. Al primo tentativo, poi fallito, di partecipazione alla selezione di Amici di Maria De Filippi, fa seguito un secondo in cui, pur non essendo stato scelto, entra nelle grazie di Maria che vuole che partecipi alla suo talent show. Ed è la stessa De Filippi a raccontare in trasmissione come si sono svolti i fatti in quel lontano 2009.

Da quella partecipazione, Stefano poi prende il volo trasformandosi nel tempo da ballerino a conduttore e poi a showman. Balla, canta, conduce, recita. E’ simpatico, è un bravo guaglione, ha del talento. All’età di 22 anni si fidanza con Belen Rodriguez e la sua popolarità cresce ancora di più.

A tal riguardo, Stefano racconta un episodio che coinvolse lui e la showgirl argentina. “Andai a fare un giro in moto con Belen - spiega -. Ero gasatissimo, più acceleravo con la moto e più le si stringeva a me. Purtroppo la mia corsa terminò contro un furgone. Nell’incidente mi ruppi il setto nasale ed ebbi cinquanta punti di sutura su un braccio. Belen si procurò solo un piccolo graffio sulla mano. Eppure in ospedale tutto il personale sanitario era intorno a lei, mentre io ero assistito solo da un infermiere”.

Tra i tanti ospiti della serata (Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Nilla Zilli con Fabrizio Bosso alla tromba, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Carlo Conti, Giulia Vecchi, che ha fatto da spalla a Stefano, Igino Massari), il papà di Stefano, Enrico, che si esibito insieme al figlio in un balletto.

Un programma “Da Natale a Santo Stefano” in cui il conduttore napoletano è stato il mattatore della serata, con lunghi monologhi, alternati ad esibizioni canore e balletti. Una crescita artistica esponenziale quella di Stefano, frutto senz’altro della sua bravura ma anche di una grande applicazione allo studio. Stasera l’abbiamo visto finanche accompagnarsi al piano in un’esibizione canora.

Oltre due ore e mezzo di trasmissione condotte con maestria e scioltezza, che hanno confermato la sua bravura come showman, proiettando De Martino verso traguardi sempre più ambiziosi. E chissà che in un futuro non molto lontano non lo vedremo alla conduzione del Festival di Sanremo.