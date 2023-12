Grande spettacolo giovedì sera, 28 dicembre, al teatro dell’Istituto S. Maria Mazzarello di Torre Annunziata.

L’associazione ODV “Amici di Anita Sorrentino”, da oltre 25 anni presente e attiva sul territorio oplontino, ha organizzato un concerto di beneficenza a favore dell’associazione di Padre Vincenzo Bordo, missionario OMI in Corea del Sud.

Davanti ad un pubblico numeroso e partecipativo, si sono esibiti fior fiori di artisti. La serata è stata magistralmente condotta dall’attore torrese Pasquale Nastri, recentemente apparso in tv su Rai 1 nella fiction Il Commissario Ricciardi 2, e dalla giornalista Enza Perna.

Ad aprire lo spettacolo la band “Tributo a Pino Daniele”, composta dal cantante-chitarrista Alfonso D’Apuzzo, dal bassista Pasquale De Angelis, dal batterista Antonio Mambelli, dal tastierista Enzo Anoldo e dal chitarrista Cherubino Fariello.

“In questa serata all’insegna della solidarietà e dell’altruismo - esordisce Enza Perna - il pensiero di tutti noi va ovviamente a chi soffre ogni giorno, a chi lotta per sopravvivere, a chi vive traumi familiari, a chi si logora dentro non potendo urlare. I musicisti del tributo Pino Daniele però, vogliono riportare all’attenzione e alla riflessione un tema che purtroppo ad oggi è ancora una piaga della società: la violenza sulle donne”.

Poi Perna declama alcuni versi sulla Donna del trammaturgo e poeta William Shakespeare: “In piedi, Signori, davanti a una Donna. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad una Donna!”.

Parte poi l’esibizione della band che esegue brani dell’immenso cantautore napoletano. Chiudendo gli occhi, sembrava di rivivere quei magici momenti in cui Pino Daniele ti deliziava con la sua voce e ti trascinava nel mondo dei sogni. Tutti bravi gli artisti sul palco, ma una menzione particolare va fatta per Pasquale De Angelis, bassista di Torre Annunziata di livello internazionale, e Antonio Mambelli, batterista e percussionista, componente storico del gruppo che accompagna Peppino Di Capri, che hanno accompgnato tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco.

E’ poi la volta del sassofonista Marco Zurzolo. Sontuosa la presentazione di Pasquale Nastri: “Lui ha suonato con Archie Shepp, Chet Baker, Gil Goldstein, Omar Sosa, Billy Preston, Bryan Ferry, Renaud Garcia Fons, Richard Galliano, Rita Marley, Van Morrison, Mike Minieri, Marc Johnson, Stefano Bollani. Potremmo continuare ancora, ma pensiamo siano sufficienti per definire lo spessore dell’artista che stasera ci fa l’onore di essere qui con noi: il maestro Marco Zurzolo”.

E l’artista napoletano ha dimostrato tutto il suo grande valore dando luogo ad un'esibizione che ha scatenato applausi a scena aperta da parte del pubblico presente. Ad accompagnarlo nella sua performance, Pasquale De Angelis, Antonio Mambelli ed il suo chitarrista Carlo Fimiani.

Alla fine del suo show musicale, il pubblico si è alzato in piedi per tributare il giusto riconoscimento ad un grande performer. “Ho ricevuto molti premi nella mia carriera - afferma Marco -, ma la targa-ricordo che mi è stata donata questa sera ha più valore di tutti gli altri”.

Subito dopo sale sul palco la band napoletana “Il giardino dei semplici”, più di 4 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti in tutto il mondo. Le loro canzoni ci hanno fatto tornare indietro nel tempo, agli anni ’70: M'innamorai, Tu ca nun chiagne, Vai, Miele, Concerto in La Minore, Tu tu tu.

Prosegue poi il cantante torrese Gerardo Pinto, allievo del mai dimenticato Sergio Bruni. Apprezzate le sue canzoni melodiche della Napoli di una volta, che ci hanno riportato ai tempi dei grandi classici della canzone napoletana.

Un’altra performace di alto livello è quella di Gianni Conte. E’ la voce solista dell’Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore con cui ha portato in giro per il mondo l’immortalità della canzone napoletana. Accompagnato da De Angelis al basso e Mambelli alla batteria, Gianni si esibisce alle tastiere cantando le più belle canzoni dell’Orchestra Italiana. Applausi a scena aperta anche per lui.

Chiude il concerto la cantante napoletana Mavi Gagliardi. Nel 2012 partecipò ad Amici 11, il programma condotto da Maria De Filippi, prima di passare ai Sud 58 con Veronica Simioli ed Antonio Guido, gruppo con il quale debutta proprio a “Made in Sud”. Ora si esibisce da sola e la sua voce possente e armoniosa è stata molto apprezzata dagli spettatori.

I ringraziamenti finali sono di Biagio Sorrentino, presidente dell’Associazione, e la moglie Pina Balzano, genitori di Anita, brillante studentessa quindicenne scomparsa prematuramente 25 anni fa, in seguito ad un gesto estremo. E proprio in suo ricordo che i genitori hanno creato l’Associazione “Amici di Anita Sorrentino” allo scopo di aiutare e dare una mano a chi vive momenti di difficoltà.