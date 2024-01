A cura della Redazione

Drappelli di Polizia negli ospedali San Paolo di Napoli e San Leonardo di Castellammare di Stabia.

E' quanto deciso nel corso di un incontro in Prefettura durante il quale il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Michele Di Bari, ha affrontato la questione relativa alle continue aggressioni subite dal personale sanitario in special modo nei Pronto Soccorso, con l'ultimo episodio verificatosi proprio nel nosocomio stabiese in cui due infermiere sono rimaste ferite da un energumeno, poi arrestato dalla Polizia.

"I singoli presìdi sanitari diventeranno obiettivi sensibili con caratteristiche di priorità e pertanto, allo scopo di aumentare la sicurezza, saranno intensificati i controlli, anche attraverso frequenti passaggi e soste delle pattuglie delle Forze dell'ordine, attuando un attento monitoraggio degli accessi a tutti i nosocomi cittadini e dell'area metropolitana - si legge in una nota della Prefettura -. Sarà incrementata inoltre la collaborazione tra i presìdi territoriali delle Forze di Polizia e le Direzioni Ospedaliere per agevolare il più tempestivo intervento a chiamata, anche attraverso l'aumento delle linee telefoniche dedicate punto a punto e l'implementazione del numero dei sistemi di videosorveglianza presso i Pronto Soccorso e sulle ambulanze".

Proseguirà inoltre l'attività relativa alla specifica formazione del personale delle aziende sanitarie a maggiore contatto con l'utenza, affinchè sia migliorata anche la comunicazione con il pubblico, nonché l'acquisizione, dai Direttori delle Aziende Ospedaliere, di report aggiornati sugli episodi di violenza verificatisi, al fine dell'introduzione degli opportuni correttivi.

Nei giorni scorsi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva auspicato un intervento forte del Governo proprio per contrastare i fenomeni di violenza negli ospedali ai danni degli operatori sanitari, invocando la presenza delle Forze dell'Ordine con presìdi fissi.

"Apprendiamo, dopo le nostre sollecitazioni al Governo, che alcuni presìdi di Pronto Soccorso saranno dotati di vigilanza di polizia - ha commentato De Luca dopo gli esiti della riunione -. Verificheremo che tale annuncio venga seguito da iniziative concrete, innanzitutto con un presidio h24, che al momento non esiste all’Ospedale del Mare, al Pellegrini e a Giugliano, perché in orario notturno non può essere privo di tutela il personale sanitario. Chiediamo inoltre di istituire presidi anche a Nola e Torre del Greco senza attendere che avvengano anche lì episodi di aggressioni. Riteniamo infine indispensabile l’istituzione di una pattuglia motorizzata, 24 ore su 24, al servizio delle ambulanze del 118 in caso di necessità", ha concluso De Luca.