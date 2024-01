A cura della Redazione

Pubblicato il Bando per la selezione di n. 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile da realizzarsi in Italia e all’estero con scadenza 15 febbraio 2024, ore 14.00.

Anci Campania, nell’ambito del bando per la selezione di n. 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, seleziona operatori volontari da impiegare nei progetti sotto indicati.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL.

Per ricevere informazioni o supporto: selezioni@ancicampania.it

Per il Comune di Castellammare di Stabia risultano attivi i seguenti Progetti, ciascuno dei quali prevede l’impiego di n.6 volontari:

“Territori Comuni 2024”

“Per un futuro alla pari 2024”

“Campania Sicura 2024”

“Rilanci Campania 2024”

“Comunità solidale 2024”

“Biblioteca per tutti 2024”