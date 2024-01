A cura della Redazione

Nel male e nel bene l’ospedale di Boscotrecase fa sempre parlare di sé.

Da un alto, la chiusura del pronto soccorso che penalizza centinaia di migliaia di utenti, e che ha visto stamattina svolgersi una manifestazione di protesta partita da Torre Annunziata fino al presidio ospedaliero del comune vesuviano, dall’altro l’encomio per il personale sanitario da parte del sindaco di Massalubrense Balduccelli, ricoverato presso il nosocomio boscotrecasese.

Le dichiarazioni del sindaco di Massalubrense Balduccelli

“Sono appena uscito dall'ospedale di Boscotrecase, mi sento bene – afferma Lorenzo Balduccelli, sindaco di Massalubrense -. Devo ringraziare di cuore tutta l'equipe di pneumologia diretta dal dott. Francesco Stefanelli che si è preso cura di me. Un reparto di eccellenza in un ospedale in grande crescita grazie all'instancabile lavoro del direttore sanitario Giuseppe Lombardi e del direttore generale dell'Asl 3 Sud Giuseppe Russo.

Un grazie enorme per il supporto che ho avuto dai tantissimi massesi e non che mi hanno travolto con il loro affetto e la loro vicinanza in questi giorni difficili. Anche il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto è stato gentilissimo. Ho ricevuto centinaia messaggi di affetto che sono stati per me una grande medicina”.

Anche noi siamo convinti che l’ospedale di Boscotrecase possa diventare un’eccellenza per la professionalità del personale sanitario, ma manca la cosa più importante, il pronto soccorso, senza il quale migliaia di utenti saranno costretti in caso di emergenza ad “emigrare” in altri ospedali ingolfando ancor di più quelli che rappresentano i punti più vulnerabili dei presidi ospedalieri