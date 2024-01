A cura della Redazione

E venuto dall’Inghilterra per esprimere il suo amore per Torre Annunziata, la città di suo padre.

Lui si chiama Marco Venditto, figlio di Mario, 85 anni (l’altro suo figlio si chiama Luca), e Patty, inglese purosangue.

Mario è un torrese emigrato tantissimi anni fa in Inghilterra dove ha costruito la sua fortuna aprendo una catena di ristoranti. Però non ha mai dimenticato la sua città. Qui possiede una casa dove periodicamente viene a trascorre periodi di vacanza.

L’amore per la sua terra l’ha trasmesso anche al figlio, che si considera a tutti gli effetti un anglo-italiano. Infatti Marco è nato in Inghilterra, ha vissuto la sua infanzia in Italia, a Torre Annunziata, e poi si è trasferito definitivamente con la famiglia nel Regno Unito.

Imprenditore nella ristorazione, ma anche artista (nella foto, alle sue spalle, alcuni suoi quadri), da una ventina di giorni Marco è a Torre Annunziata per partecipare al progetto “Costruiamo gentilezza”.

“Sono rimasto affascinato dai murales realizzati sulle Rampe e sui muri dei quartieri della città – ha detto – e per questo motivo sono venuto in Italia. Ho un grande amore e affetto per Torre Annunziata, e così volevo lasciare un segno di questo mio sentimento realizzando cuori con la scritta ‘Love Torre Annunziata’. Un messaggio molto semplice, però forte”.

Marco non si è limitato a disegnare solo cuori, ma ha realizzato anche gadget, come le magliette con il cuore e la scritta “LOVE TA”.

Se tutti i torresi amassero la loro città come l’ama Marco, sicuramente vivremmo in un’altra realtà, molto più bella e accogliente.