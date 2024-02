A cura della Redazione

Proseguono le manifestazioni per la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase.

Stamattina, domenica 4 gennaio, un corteo di manifestanti è partito da piazza Risorgimento, antistante la stazione ferroviaria di Torre Annunziata Centrale, e si è diretto verso la vicina Pompei. L’iniziativa è stata promossa dal comitato “C’avite accise ‘a salute” ed ha coinvolto qualche centinaia di persone.

Il corteo dei manifestanti, scortato da Polizia, Vigili urbani e Protezione civile della Misericordia, ha percorso tutta via Plinio, occupando completamente la carreggiata. Si è fermato davanti all’entrata del Parco Archeologico di Pompei per poi ripartire ed arrivare in piazza Bartolo Longo, sede del Santuario della Beata Vergine Maria e del Santo Rosario. Qui il gruppo è diventato più numeroso perché alla protesta si sono uniti anche molti cittadini pompeiani.

LE FOTO

(Foto di Ciro Gagliardi)