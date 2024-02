A cura della Redazione

Palazzo Fienga: l'idea originaria era quella di una ristrutturazione completa dell'edificio per adibirlo poi ad uffici istituzionali (Commissariato di Polizia, uffici giudiziari, ecc.). Poi il cambio di rotta della Commissione straordinaria, non più riqualificazione, ma abbattimento del palazzo.

L'associazione politica "La paranza delle idee", al riguardo, ha diffuso una nota che qui riportiamo:

"Lo Stato impieghi per altre azioni sul territorio oplontino i 25 milioni di euro che risparmierebbe col nuovo progetto per Palazzo Fienga!

Torre Annunziata è una delle tante Caivano sparse sul territorio regionale che necessitano di una significativa opera di rigenerazione, come dimostra anche la recente scoperta sul suolo comunale di una scuola abbandonata trasformata in poligono di tiro della camorra.

Si è deciso di demolire Palazzo Fienga e di realizzare al suo posto un'area verde e un parcheggio, anziché farne, come da ipotesi iniziale, una sede di uffici e di alloggi delle Forze dell’Ordine.

Il progetto di recupero passa, quindi, da 40 a 15 milioni di euro, liberando, appunto, 25 milioni.

La riqualificazione di Palazzo Fienga rischia di avere poco senso se non si farà presto anche quella del Quadrilatero delle Carceri e dei Vicoli della Marina.

Se il degrado continuerà a regnare incontrastato nel rione circostante, probabilmente a nulla servirà un parco verde, se non, paradossalmente, a trasformare in poco tempo il luogo in ciò che altrove si sta cercando, invece, di risanare: per l'ex fortino di un clan non sarebbe poi un grande cambiamento".