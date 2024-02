Un napoletano, o per essere precisi un torrese, a Milano sul palcoscenico del teatro lirico intitolato a Giorgio Gaber.

È il “nostro” Stefano De Martino, mattatore nello spettacolo “Meglio stasera!”. Il titolo riprende quello di una nota canzone di Miranda Martino, composta nel 1963 per il film “La pantera rosa”. E stasera, 10 febbraio, è il momento giusto per venire ad incontrare il ballerino e showman oplontino a teatro per chi si trova a Milano.

Lo ha fatto ieri sera Antonio Papa, nostro collaboratore e storico torrese che vive da oltre un trentennio a Pieve Emanuele, quando al termine dello spettacolo lo ha incontrato e gli ha regalato il libro “Voiello. Una famiglia di Torre Annunziata pioniera ed eccellenza dell’arte bianca italiana”, di cui è autore insieme a Vincenzo Marasco e allo scrivente. Tutti gli spettatori hanno potuto trascorrere due ore spensierate assistendo alla spettacolare esibizione di Stefano De Martino, che ha raccontato la sua infanzia in una città “meravigliosa, affascinante e difficile” come Torre Annunziata, parole citate da lui stesso.

Stefano si è anche rimesso in gioco, anzi in ballo, “nonostante si sia accumulata un po’ di ruggine nelle giunture del ballerino di un tempo”, come ha affermato scherzosamente perché la sua bravura è rimasta inalterata come danzatore. E c’è persino il cantante “crooner” sul palco, quello dalla voce profonda, dolce e suadente che entusiasma chi lo ascolta. E per finire le sue gags, la sua vis comica e la contagiosa allegria, il suo umorismo e persino il dialogo con il pubblico che hanno entusiasmato i presenti. Stefano De Martino sarà a Milano anche domani sera, poi continuerà il suo tour in diverse località italiane, per terminarlo dal 21 al 24 marzo a Napoli, al teatro Politeama.

Corriamo quindi a vederlo e ad applaudirlo quando si esibirà nella città partenopea, non solo perché è bravissimo ma anche perché è un figlio di Torre Annunziata di cui siamo orgogliosi.