E’ venuto a mancare stamattina Ernesto Bergamasco, 74 anni, pugile di Torre Annunziata che partecipò alle Olimpiadi di Monaco 1972 nella categoria superleggeri.

Nel 1971 ad Udine e nel 1972 a Roma conseguì il titolo di campione d’Italia dilettanti sempre nella categoria superleggeri.

Da professionista vinse 19 match di seguito. Nel 1974 combattè per il titolo italiano dei superleggeri ma fu sconfitto per k.o. tecnico. Poi proseguì con altre sei vittorie consecutive. Nel 1978 combattè nuovamente per la cintura italiana dei superleggeri, ma fu nuovamente sconfitto e dopo questo match abbandonò la carriera agonistica.

Terminata l’attività, Bergamasco aprì la palestra “Pugilistica Oplonti” nel quartiere Deriver, attualmente ancora in attività.

Il figlio di Ernesto, Raffaele, è stato pluricampione italiano di boxe e poi tecnico di lungo corso per 16 anni prima della Nazionale italiana, e poi giramondo con esperienze di valore e con ottimi risultati, prima in India e poi in Belgio.

Ernesto Bergamasco nella vita lavorativa ha svolto l’attività di agente di Polizia municipale del comune di Torre Annunziata.

Da pugile ha conosciuto il grande Nino Benvenuti, che venne anche a Torre Annunziata come suo ospite. Ebbe, inoltre, l’onore di conoscere Cassius Clay al Madison Square Garden di New York.