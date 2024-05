Passione, affiatamento, determinazione, studio, ricerca, voglia di divertirsi e far divertire. Un cocktail di particolarità che porta col tempo una compagnia teatrale amatoriale a livelli professionali.

Dopo il grande successo di “Nessuno è perfetto” nel 2022, la compagnia di Torre Annunziata “Senzarteneparte”, sabato 25 maggio alle 20.30, presso il Teatro San Pietro di Scafati, torna in scena con la commedia “Il Delitto Perfetto”, con la linea registica di Domenico Orsini e l’allestimento di Esmeraldo Napodano.

Pasquale Nastri, Michele Maria Gallo, Alessandra D’Ambrosio, Rossana Carotenuto e Domenico Cristiano, ci condurranno in un’epoca indefinita, in una lussuosa villa nella tranquilla campagna inglese, dove una donna è stata assassinata, senza lasciare traccia di sé. Questa l’ambientazione di una messinscena tra il noir, la commedia ed il teatro dell’assurdo, i cui protagonisti si muovono come pedine di una partita a scacchi nella quale ognuno fa la propria mossa, più o meno (… o anche per niente!) astuta, ritrovandosi sovente in situazioni tanto comiche quanto surreali. Il sagace dottor Rupert Short, che diventerà poi il principale sospettato per l’omicidio della sua bellissima moglie, denuncia la scomparsa della consorte e pretende che a seguire le indagini sia il miglior detective di Scotland Yard. Sarà l’infallibile e beffardo ispettore Drake, l’uomo incaricato di seguire le indagini, affiancato dal peggiore aiutante che un detective possa desiderare: il volenteroso e ottuso Sergente Plod.

La compagnia Senzarteneparte nasce nel 2004 per iniziativa del presidente Pasquale Nastri, che spinto da una passione innata per il teatro raduna una serie di aspiranti e talentuosi giovani attori. Anno dopo anno il team teatrale cresce sempre di più calcando diversi palchi con numerose commedie.

Nel 2015 arriva la prima regia di Domenico Orsini il testo “Due fori nel cappello” e arrivano così i primi due riconoscimenti: Premio FITA come miglior spettacolo teatrale nella kermesse “Campania Felix” e, nella stessa rassegna, a Michele Maria Gallo come miglior attore protagonista. Nel 2022 con la commedia “Nessuno è perfetto” vengono premiati anche Pasquale Nastri e Alessandra D’Ambrosio rispettivamente come miglior attore e attrice non protagonisti.

Il 2022 rappresenta, poi, un anno di soddisfazioni e cambiamenti per i Senzarteneparte: Pasquale Nastri prende parte alla serie tv Rai Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale e Alessandra D’Ambrosio partecipa alla serie Prime Video “Pompei”. Michele Maria Gallo e Rossana Carotenuto invece, si prestano nei video dei The Jackal. Queste esperienze regalano ai ragazzi della compagnia non soltanto soddisfazioni personali, ma anche di gruppo. Insieme decidono poi di avviare a questo nuovo progetto “Il Delitto Perfetto”, testo di Rad P.M Sarip.

Il loro lancio promozionale è duplice. In occasione della nuova commedia i Senzarteneparte cambiano immagine, creando il loro nuovo logo, dove i colori rosso e giallo simboleggiano il sorriso e il teatro, che da sempre rappresentano la loro mission. Quando si è spinti da una passione, quando si coltiva talento e si è guidati magistralmente, il risultato non può che essere meraviglioso e come i Senzarteneparte affermano ad ogni loro rappresentazione “Il teatro è cultura”. E come tale va rispettata e onorata.

Per info e biglietti: +39 333 350 7439

(nella foto, in piedi da sinistra: Pasquale Nastri e Michele Maria Gallo. Seduti da sinistra: Alessandra D’Ambrosio, Domenico Cristiano e Rossana Carotenuto)