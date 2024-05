Quando la forza di volontà, la voglia di riuscire nella vita e la capacità di creare qualcosa di bello è forte è difficile non riuscire.

Torre Annunziata ancora oggi ha una grossa percentuale di giovani in cerca di lavoro. Ragazzi che provano ad avere un ruolo e una posizione in una società sempre più difficile.

Questa è la storia di due fratelli, due giovani torresi che partendo da zero hanno realizzato il loro sogno.

Pasquale e Nunzio Ortolo iniziano nel 2014 nel settore immobiliare. In un piccolo ufficio associato, posto al secondo piano, cominciano a racimolare il loro pacchetto clienti. Ricercano case, investono e poi iniziano le prime vendite, i primi affitti.

Con l'aiuto dei social, forti di un’esperienza pregressa nel campo, riescono in molte e diverse compravendite, fino al punto di raggiungere un primo, importante traguardo: avere un ufficio tutto loro in via dei Mille a Torre Annunziata.

Nel 2018 arriva anche il loro ingresso in Consimm (Consorzio immobiliare a livello nazionale), innovando così il loro metodo operativo e arricchendolo di servizi.

La loro idea è quella di avere un’agenzia di servizi in cui il cliente venga assistito anche in attività complementari alla compravendita immobiliare classica, come mutui, ristrutturazioni, pratiche tecniche

Un organismo capace di dare servizi e formazione a consulenti neofiti ed inesperti.

Pasquale e Nunzio oggi festeggiano i loro dieci anni di attività affinando nel tempo i loro valori di base, ovvero formazione, lealtà e assistenza al cliente in tutte le fasi.

Un sogno che si realizza e che potrebbe essere per tanti un esempio da seguire. “Con perseveranza e pazienza - afferma Pasquale - si possono costruire e realizzare grossi progetti. La strada della vita è sempre guardare avanti ricordando però da dove si è iniziato. Nulla è impossibile quando lo si vuole”.