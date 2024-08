A cura della Redazione

La Città Metropolitana di Napoli ha assegnato l’importo di 100mila euro al Comune di Torre Annunziata per l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento denominato “Torre Annunziata in musica 2023/2024”.

Con l’insediamento della nuova amministrazione è stato inviato alla Città Metropolitana un nuovo programma che prevede l’organizzazione di sei manifestazioni canore programmate per il 5 agosto nella Basilica SS Madonna della Neve (già realizzata), il 7 settembre, con l’organizzazione della Notte Bianca in corso Vittorio Emanuele III e in corso Umberto I; un concerto con un artista di fama nazionale il 20 settembre presso il Lungomare Marconi.

Infine tre rappresentazioni liriche in programma il 14, il 21 e il 26 settembre incentrate sulle figure di Giacomo Puccini e di Enrico Caruso, da organizzare rispettivamente presso la Chiesa dello Spirito Santo, la Chiesa SS della Trinità di via Gino Alfani e la Chiesa di San Michele Arcangelo di Rovigliano.

L'ultima notte bianca realizzata a Torre Annunziata risale al 5 gennaio 2018, con migliaia di persone per strada