Emergenza energia elettrica. Da stamattina alcune zone di Torre Annunziata sono prive di energia elettrica. In altre zone la corrente è andata via già da ieri sera.

In un primo momento si era pensato ad un guasto momentaneo, dovuto probabilmente al sovraccarico di energia elettrica per gli alti consumi conseguenti del forte caldo.

Invece si è poi scoperto che il guasto, o per meglio dire i guasti, erano più seri di quanto si pensasse, con un coinvolgimento di circa 5mila utenti.

Ma cosa ha provocato il black out? La causa è stata dovuta ad uno stress termico da eccessivi consumi, evidentemente determinati dall’uso oltre misura di climatizzatori e frigoriferi a causa del caldo. Ciò ha provocato la rottura del giunto di un cavo in media tensione in sei punti della città.

Per sopperire alla mancanza di corrente, L’Enel ha attivato 3 power station (grossi generatori portatili) localizzati in più punti della città per consentire alle abitazioni e negozi di avere nuovamente l’energia elettrica.

Alle ore 22,00 in corso Vittorio Emanuele il guasto è stato finalmete riparato. Ora la squadra di operai (a loro va il nostro ringraziamento per aver lavorato tutto il giorno sotto il sole, con un caldo asfissiante) si è diretta in altre zone della città per intervenire sugli altri guasti.

Si spera che entro la giornata di domani l’energia elettrica torni nuovamente in tutte le case.