A cura della Redazione

Si è concluso con grande successo il corso per barman organizzato presso il Magmarè di Torre Annunziata, un'iniziativa formativa che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati del settore. Le lezioni, curate dal trainer AIBM Giuseppe Tommasino, si sono svolte in collaborazione con Domenico Buondonno, fiduciario della Campania per l'Associazione Italiana Barman e Mixologist (AIBM).

Il corso, suddiviso in diverse sessioni teoriche e pratiche, ha offerto agli allievi la possibilità di apprendere le tecniche professionali per la preparazione di cocktail, dalle miscelazioni classiche a quelle più moderne. Il momento clou è stato l’esame finale, in cui gli studenti si sono cimentati nella preparazione di un cocktail IBA (International Bartenders Association), utilizzando le tecniche di miscelazione codificate. Un'opportunità unica per mettere alla prova le proprie competenze in un ambiente stimolante e professionale.

Il corso ha avuto un'ottima partecipazione e ha riscosso un ampio consenso tra gli appassionati della mixology, ma anche tra coloro che vedono in questa formazione una possibilità concreta di entrare nel mondo del bartending professionale. Grazie alla preparazione e alla passione degli istruttori, i partecipanti hanno acquisito una solida conoscenza delle basi della professione, con un focus particolare sull’arte della miscelazione, l'utilizzo di strumenti professionali e la gestione del bancone.

Le prossime sessioni ripartiranno da settembre.