Sabato 7 settembre, dalle ore 20,00 alle ore 01,00, Torre Annunziata resta sveglia per vivere insieme una straordinaria serata per dare linfa al commercio cittadino.

Corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III saranno animati da artisti di strada, giocolieri, mostre e spettacoli per un intero chilometro di strada chiuso al traffico.

Anche piazza Cesaro, piazza Nicotera e villa Parnaso si trasformeranno in luoghi di divertimento con eventi speciali e gonfiabili per i più piccoli. Il Rione Provolera non mancherà all’appello, con mostre e attività dedicate ai bambini.

I lidi balneari potranno essere aperti fino alle 03.00 per chi vorrà continuare a ballare e godersi la notte.

Senza dimenticare l’Arte Bianca, la pasta, il pane, la pizza e la pasticceria. I locali che somministrano cibi e bevande potranno utilizzare gli spazi aperti senza dover pagare l’occupazione pubblica, e la musica potrà essere ovunque, grazie ai diritti SIAE coperti dal Comune.

Inoltre, per gli appassionati di storia e cultura, ci sarà l’apertura straordinaria serale della Villa di Poppea, un’occasione unica resa possibile dalla collaborazione con la direzione del Parco Archeologico.

E per celebrare uno straordinario evento storico, alle 18,30 a Palazzo Criscuolo, sarà onorato il centenario della leggendaria partita di ritorno della finale scudetto del Savoia contro il Genoa, disputata proprio il 7 settembre di 100 anni fa.

“Non mancate a questa Notte Bianca che riempirà di entusiasmo, cultura e vitalità le nostre strade – scrive il sindaco Corrado Cuccurullo sulla sua pagina Facebook -. Collaboriamo tutti insieme: animiamo questa notte speciale, sosteniamo i nostri esercizi commerciali, prenotiamo nei nostri ristoranti e pizzerie, invitiamo amici a partecipare. Forza, uniti ce la faremo!”.