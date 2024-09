Buona partenza per Stefano De Martino, al timone di Affari Tuoi su Rai Uno. Nella fascia access time, il programma ha fatto registrare una media di 4.407.000 telespettatori, pari al 24,85% di share.

Il conduttore originario di Torre Annunziata ha preso il testimone dei suoi predecessori che sono stati – a partire dal 2003, Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna (per ben due volte), Max Giusti e, infine, Amadeus. E proprio parlando dei suoi predecessori, Stefano De Martino ha chiarito che “per arrivare preparato all’appuntamento, ho studiato tutte le edizioni del passato per trovare la mia strada. Ho sentito Amadeus, mi ha dato dei consigli”.

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi, De Martino ha anche “citato” il suo predecessore, definendolo “il buon Amadeus”. Sul finire della puntata, quando per i concorrenti erano rimasti solo i pacchi dai valori più sostanziosi, De Martino ha trovato l’occasione per rendere omaggio all’ultimo conduttore: “Come direbbe anche il buon Amadeus: soldi sicuri”.

La conduzione di Stefano De Martino, sebbene per molti spettatori e commentatori social sia stata inizialmente “irrispettosa”, non avendo citato fin dall’inizio Amadeus, è comunque finita bene, migliorando nel corso della puntata. E, nonostante molti utenti si fossero affezionati ad Amadeus, tanto da scrivere per lui messaggi social smielati (“Faccio finta di stare bene ma mi manchi”), non sono pochi quelli che hanno deciso di dare fiducia al nuovo conduttore. Per la cronaca, la prima puntata è finita subito nel migliore dei modi, con una coppia di concorrenti, Edoardo e Monica, che è riuscita a portarsi a casa ben 100mila euro.