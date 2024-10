Giornata all’insegna dei vecchi giochi e dell’amore all’istituto comprensivo Pascoli - Siani.

I piccoli della scuola materna e della prima elementare hanno accolto nonni e nonne per trascorrere insieme un momento unico e magico.

Un’iniziativa organizzata, non solo in occasione del 2 ottobre (Festa dei nonni), ma anche per dare il benvenuto alla dirigente scolastica, Daniela Flauto.

La preside della Pascoli è stata scelta come dirigente unica del nuovo istituto comprensivo che abbraccia l’ex Scuola Media Statale Pascoli e l’ex Secondo Circolo Siani.

Il campetto della scuola materna ha accolto nonni, genitori, insegnanti e soprattutto tanti, tanti bambini, che col sorriso hanno sfilato, ballato e soprattutto giocato con gli adulti.

“I nonni sono i nostri ricordi, le nostre origini e noi dobbiamo trasmettere a questi bellissimi bambini i valori che solo noi nonno possiamo tramandare - con queste parole la preside Flauto saluta i presenti -. E’ un dono avere i nonni nella propria vita e per me oggi essere qui con questi bambini è una gioia immensa perché, come dico spesso, io nasco maestra, e stare tra i piccoli è una ricchezza infinita. Sono tutti bellissimi, sono il nostro futuro, i prossimi cittadini e noi adulti dobbiamo garantire loro un mondo migliore tutti insieme”.

Dopo aver ringraziato le insegnanti della materna ed elementari, in primis Antonella di Napoli, per le elementari, e Carmela Vitiello, per la materna, la dirigente, vestita da indiana come i bimbi di tre anni, ha partecipato attivamente alla festa fatta di giochi, balli, campane, disegni, lettura di favole.

Davvero suggestivo è stato vedere uno striscione con la frase “Nonni siete le nostre radici per affrontare il futuro e volare in alto”. Ed è proprio così. “Voi siete le persone da cui tutto è partito cioè l’amore che è quel filo invisibile che lega ogni persona ed ogni cosa”, conclude la preside.

I bambini della materna hanno colorato e disegnato quel filo invisibile insieme ai loro nonni. “In una società dove si è sempre più soli o davanti a pc o tablet –- hanno affermato gli insegnanti -, l’idea di divertirsi insieme con vecchi giochi deve essere il punto di partenza non solo per i bambini ma anche per gli adulti”.

Non sono mancati i ringraziamenti da parte delle maestre dell’ex secondo circolo Siani che, con belle parole e tanto affetto, hanno voluto dare il benvenuto alla dirigente Daniela Flauto, che saluta tutti i genitori assicurando loro che quest’anno i bambini avranno diverse opportunità. Un anno scoppiettante per questi piccoli.