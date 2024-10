A cura della Redazione

Festa del 22 ottobre a Torre Annunziata. Dopo quattro anni senza luminarie, per la Festa della Madonna della Neve dovremmo vedere nuovamente illuminate le strade della città.

Infatti il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato un’indagine di mercato per la fornitura e l’installazione di luminarie per animare il centro abitato sia per la Festa ella Madonna della Neve che per il Natale 2024-2025.

L’importo delle prestazioni è pari a circa 44mila euro, comprensivo d’Iva.

Gli operatori economici interessati hanno la possibilità di presentare la propria offerta tecnico economica entro il 12 ottobre alle ore 10,00. Un po’ troppo a ridosso della Festa, ma si spera che già sabato/domenica antecedenti la processione di martedì 22 ottobre le luminarie possano essere accese.