Bimbi in festa all’Istituto Comprensivo G. Pascoli - Siani. Straordinario villaggio delle zucche presso il plesso di via Tagliamonte. La dirigente scolastica Daniela Flauto, insieme al suo team scolastico e corpo docente, ha realizzato qualcosa di assolutamente “fantastico” all’interno del giardino della scuola infanzia.

Zucche, spaventapasseri, paglia, colori, disegni, carretto delle castagne, bambini vestiti da tante zucche. I più grandi, cappello di paglia e camicia a quadroni. Uno spettacolo senza precedenti.

Il tutto guarnito da musica e luci che hanno creato un’atmosfera davvero magica.

E’ la prima volta che il cortile di una scuola si trasforma in un vero e proprio villaggio delle zucche. Molti bambini si recano in altre città per festeggiare la famigerata festa di Holloween. I nostri piccoli alunni l'hanno potuta vivere gratuitamente ed insieme ai loro genitori, amichetti ed insegnanti.

Sono stati organizzati diversi laboratori, come quello di dipingere intere zucche che poi i bambini hanno portato a casa come ricordo di una giornata spensierata.

Non sono mancati i saluti e i ringraziamenti da parte della dirigente Daniela Flauto, che come aveva promesso ad inizio anno scolastico, ci saranno diversi eventi unici e mai avuti nell’istituto comprensivo Pascoli – Siani.

L’istituto ha anche aderito al progetto Il Futuro inizia con un libro, un’iniziativa dell’Associazione italiana editori, per far crescere la biblioteca scolastica presso la libreria libertà.