Maximall Pompeii è finalmente una realtà a Torre Annunziata. Stamattina, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dei sindaci di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo; di Boscoreale, Pasquale Di Lauro; di Pompei, Carmine Lo Sapio; e di Trecase, Raffaele De Luca, insieme ai fondatori del Gruppo IrgenRe, Corrado e Paolo Negri, c’è stato il tanto atteso taglio del nastro.

Il presidente De Luca ha voluto visitare gran parte dei 164 negozi presenti nel Centro e ammirare la "fontana danzante", in piena attività sulle note di Pavarotti.

L'intervento del presidente De Luca

“Oggi è una bella giornata - afferma entusiasta -. Abbiamo inaugurato il centro commerciale Maximall Pompeii, un investimento di 200 milioni di euro con 1.500 dipendenti diretti. Un attrattore turistico di valore straordinario per Torre Annunziata ma anche per tutta per tutta la regione Campania, con il recupero di un vecchio sito industriale che da oltre 30 anni era abbandonato in una situazione di forte degrado. Avremo non solo un centro commerciale, sicuramente il più bello d’Italia dal punto di vista architettonico, ma anche un vero e proprio polo turistico-congressuale, con 8 sale cinematografiche, una sala congressi, oltre ad un attrattore intrigante, la “fontana danzante”. Ovviamente l’ambizione degli investitori e anche dell’amministrazione comunale è di rendere più stabile il flusso turistico che arriva in questa zona. Tra l’area archeologica e il Santuario di Pompei abbiamo 7 milioni di turisti all’anno. L’ambizione è di farli fermare. Non averli qui solo per due ore e vederli poi andare via”.

Poi De Luca ha parlato del porto oplontino, della bonifica del fiume Sarno, con un mare che sarà finalmente balneabile dappertutto, del nascente mercato dei fiori in via Terragneta. “Insomma - ha concluso il governatore - tra polo commerciale, polo turistico, porto, balneazione, economia del mare si può avere veramente una svolta non solo per Torre Annunziata ma per tutta l’area vesuviana”.

La dichiarazione del sindaco Corrado Cuccurullo

"Il Parco Commerciale Maximall Pompeii - afferma il primo cittadino oplontino - rappresenta un nuovo inizio per Torre Annunziata e mi auguro rappresenti la scintilla per una più ampia rigenerazione urbana ed economica per la nostra città. E’ un’opera che ci salda con la vicina città di Pompei e consentirà di intercettare i milioni di turisti che ogni anno visitano gli Scavi, il Vesuvio e i grandi attrattori turistici del territorio. Il Maximall Pompeii sana una frattura urbanistica e recupera un’ex area industriale, dismessa per troppi anni”.

Al momento il multisala e l’albergo a 4 stelle, con le sue 130 camere, sono ancora in fase di completamento, ma il centro commerciale con i suoi 164 negozi, i due grandi parcheggi con 5mila posti auto, e la “fontana danzante” sono pienamente funzionanti.