Lunedì 7 aprile debutterà su Canale 5 The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, e nel cast ci sarà anche Irma Testa. La pugile originaria di Torre Annunziata, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, parteciperà in coppia con sua sorella Lucia. Ad anticiparlo è stato il portale DavideMaggio.it.

Nel 2016, Irma è diventata la prima pugile italiana a qualificarsi per i Giochi Olimpici, partecipando alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Poi altri importanti riconoscimenti fino al bronzo di Tokyo 2020, nella categoria pesi piuma, che ha reso la pugile oplontina la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica nel pugilato. Dopo l’argento ai Campionati Mondiali di Istanbul nel 2022, Irma si è aggiudicata l’oro nel 2023 ai Mondiali di Nuova Delhi. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, invece, non ha vinto medaglie.

The Couple, Ilary Blasi presenta il nuovo reality show

Nel corso della finale del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Ilary Blasi è stata ospite di Alfonso Signorini per parlare del nuovo reality show The Couple. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato alcune indiscrezioni relative al programma.

“Sono felice di rimettermi in gioco, ma nello stesso tempo mi sento un po’ arrugginita. Non sono molto costante nel lavoro, spesso mi assento. Allora ogni volta che ritorno la domanda che mi faccio è: ‘Mi ricordo tutto? Sono capace?’. Poi, certo, ormai non è che mi posso tirare indietro.

Come sarà strutturato il programma? Sempre nel mio stile. Stiamo parlando di intrattenimento, quindi divertente, leggero, ma anche con una parte più “intensa”. Parliamoci chiaro: ci sono tanti soldi in ballo, quindi le dinamiche cambiano, ci saranno anche delle discussioni da affrontare. Mi aspetto un programma variegato, insomma”.

Il cast di The Couple

Per quanto riguarda il cast, i nomi non sono ancora stati ufficializzati, sebbene proprio TV Sorrisi e Canzoni ha anticipato che tra i partecipanti potrebbero esserci Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Thais Wigger.