Lunedì 7 aprile debutterà su Canale 5 The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, e nel cast ci sarà anche Irma Testa. La pugile originaria di Torre Annunziata, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, parteciperà in coppia con sua sorella Lucia. Ad anticiparlo era stato il portale DavideMaggio.it, ma adesso è arrivato anche l’annuncio ufficiale sui canali social del programma: “Il legame indissolubile di due sorelle. Irma e Lucia Testa sono una coppia ufficiale di The Couple”.

Nel 2016, Irma è diventata la prima pugile italiana a qualificarsi per i Giochi Olimpici, partecipando alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Poi altri importanti riconoscimenti fino al bronzo di Tokyo 2020, nella categoria pesi piuma, che ha reso la pugile oplontina la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica nel pugilato. Dopo l’argento ai Campionati Mondiali di Istanbul nel 2022, Irma si è aggiudicata l’oro nel 2023 ai Mondiali di Nuova Delhi. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, invece, non ha vinto medaglie.

The Couple, diretta no stop come il Grande Fratello

Dal giorno successivo alla messa in onda della prima puntata, sarà possibile seguire l’avventura delle otto coppie da Mediaset Extra con la diretta no-stop quotidiana (anche su sito e app Mediaset Infinity) dalle 9 di mattina alle 6 della mattina successiva. Finestre live anche su La5 intorno alle 14, alle 19 e alle 2 di notte.

The Couple manterrà inoltre gli spazi del GF su Canale 5 dal lunedì al venerdì, con la mini-striscia in onda prima di Beautiful e il daytime alle 16:40 dopo Amici. Su Italia 1, invece, il reality si inserirà alle 13 tra Studio Aperto e Sport Mediaset, e alle 18,10 circa prima del notiziario della sera. Le puntate serali condotte da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Simona Izzo e Luca Tommasini, saranno replicate su La5 24 ore dopo.

Tra i protagonisti ci sono anche, oltre a Irma e a sua sorella Lucia, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, Brigitta e Benedicta Boccoli, Thais Wiggers e Antonino Spinalbese.