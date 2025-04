Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto, e le nostre due concittadine Irma e Lucia Testa.

Irma Testa a The Couple: "Ho la cazzimma degli scugnizzi di Torre Annunziata"

La pugile di Torre Annunziata, bronzo alle Giochi Olimpici di Tokyo del 2020, e sua sorella, si sono raccontate durante la loro clip di presentazione. “Irma da piccola era insopportabile – ha esordito Lucia -, era una selvaggia. Poi la disciplina nello sport l’ha aiutata molto”. “Caccio ancora quella cazzimma di una scugnizza dei quartieri di Torre Annunziata – ha invece dichiarato Irma -. Abbiamo iniziato a fare pugilato più o meno tutte e due allo stesso modo. Siamo state salvate dal nostro maestro (Lucio Zurlo, ndr) che portava questi bambini in palestra per toglierli dalla strada, e ci ha letteralmente cambiato la vita”.

Poi, la campionessa oplontina ha aggiunto: “La vita a noi due, e anche ai nostri fratelli, non ci ha regalato niente”. “Il sogno da realizzare con il milione in palio? Se noi siamo qui è perché vogliamo regalare un po’ di serenità a nostra madre – ha detto Lucia -. Lei meriterebbe qualcosina in più, se lo merita”.

Infine, Irma ha concluso: “Io sono un’atleta e sono abituata a vincere, quindi metterò lo stesso impegno che metto sul ring”.