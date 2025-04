Si è chiusa con i saluti commossi di Stefano De Martino l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, probabilmente l’ultima che vedrà alla conduzione dello show di Rai 2 dopo sette stagioni lo showman di Torre Annunziata.

Le parole di Stefano hanno, infatti, il sapore dell’addio: “Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, è una grande opportunità lavorativa, è stata un'esperienza bellissima e un'opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia. Ci rivedremo presto. Forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto”.

Stefano De Martino ha ereditato Stasera Tutto è Possibile da Amadeus ,consolidando la sua conduzione nel corso degli anni, forte anche della presenza di figure che hanno garantito al programma una grande popolarità.

Davanti all’ipotesi di un addio da parte di De Martino a STEP, diventa inevitabile iniziare a pensare a un possibile sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero tre i nomi in lizza per prendere il timone dello show comico di Rai 2. Il primo è quello di Andrea Delogu, conduttrice televisiva e speaker radiofonica. Accanto lei, spunta poi il nome di Teo Mammucari, conduttore storico di programmi di successo che hanno fatto della risata il loro principale punto di forza. Infine, il terzo papabile nome è quello di Clementino, il rapper napoletano, già volto di Made in Sud e di The Voice.