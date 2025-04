Irma Testa e sua sorella Lucia sono tra le protagoniste di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che ha debuttato su Canale 5 lo scorso lunedì. Nelle ultime ore, la pugile di Torre Annunziata ha parlato dell’approdo alla sua prima olimpiade a Rio De Janeiro nel 2016, quando aveva solo 18 anni, e della sua prima esperienza lontana da casa. E' stato proprio grazie all'aiuto di Lucia che Irma è riuscita a coltivare il suo sogno di diventare un'atleta di successo.

“Avevo 18 anni e mai nessuna donna italiana si era mai qualificata per le Olimpiadi nel pugilato, ed è stata la prima cosa bella che mi sia mai capitata veramente – ha esordito Irma -. Quando abbiamo iniziato a fare pugilato, Lucia aveva 13 anni e io 12, e vivere quell’esperienza nella palestra è stato bello perché è stata la prima cosa che abbiamo fatto veramente insieme. Lei ha mollato, poi io a 14 anni vado via di casa e mi trasferisco ad Assisi da sola per andare in Nazionale. Ovviamente, mi servivano soldi per stare lì da sola, e Lucia a 15 anni è andata a lavorare per mantenermi ad Assisi, ed io molto spesso mi sono sentita la causa di quel sogno infranto… Io sono stata fortunata, ma a discapito della felicità di Lucia e del suo sogno”.

Nel 2016, Irma Testa è diventata la prima pugile italiana a qualificarsi per i Giochi Olimpici, partecipando alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Poi altri importanti riconoscimenti fino al bronzo di Tokyo 2020, nella categoria pesi piuma, che ha reso la pugile oplontina la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica nel pugilato. Dopo l’argento ai Campionati Mondiali di Istanbul nel 2022, Irma si è aggiudicata l’oro nel 2023 ai Mondiali di Nuova Delhi. Alle Olimpiadi di Parigi 2024, invece, non ha vinto medaglie.

The Couple, come seguire Irma e Lucia Testa

