Spazzamento meccanizzato con le autospazzatrici. L’intervento di venerdì 13 giugno a Torre Annunziata.

Divieto di sosta e fermata dalle ore 6,00 alle ore 8,00 nelle seguenti strade cittadine:

Traversa Plinio, via Plinio, via Comunale Schiti, via Sal Fermo, via Terragneta, via Saline, via Magenta, via Solferino, via Provinciale Schiti, via Bottaro, via Castriota, via Oplonti, via Mazzini.