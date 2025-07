A cura della Redazione

I consiglieri comunali del gruppo Oplonti Futura, Lucio D'Avino e Marco Russo, hanno raccolto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano una situazione sempre più preoccupante di dissesto e degrado delle strade urbane a Torre Annunziata. In particolare, sono state evidenziate condizioni di pericolo in zone centrali come corso Vittorio Emanuele III all’incrocio con via Talamo (zona Chiesa del Carmine) e Via Caravelli, dove la presenza di buche profonde rappresenta un rischio concreto per automobilisti e pedoni.

Anche nei quartieri periferici, come Rovigliano, Deriver e Penniniello, la situazione appare critica e potrebbe peggiorare ulteriormente con l’arrivo dell’autunno e delle piogge, aumentando il rischio di incidenti e danni ai veicoli. A questo si aggiunge la mancanza di informazioni chiare da parte dell’Amministrazione comunale in merito agli interventi previsti, ai fondi disponibili e all’eventuale presenza di debiti fuori bilancio che possano ostacolare la realizzazione dei lavori.

Per questo motivo, i consiglieri chiedono all’Amministrazione di fornire aggiornamenti dettagliati sullo stato della manutenzione stradale, sugli interventi già eseguiti o programmati nelle zone più a rischio e sulle risorse economiche stanziate. Propongono inoltre alcune soluzioni concrete: elaborare un piano annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria, utilizzare materiali più resistenti, realizzare una piattaforma digitale per le segnalazioni dei cittadini, intervenire con urgenza nei punti più pericolosi, fare manutenzione preventiva prima delle stagioni più difficili e cercare ulteriori fondi tramite bandi regionali o nazionali.

Infine, viene sottolineata l’importanza di coinvolgere attivamente i cittadini attraverso campagne di sensibilizzazione e di costituire squadre comunali dedicate alla manutenzione rapida, così da garantire una città più sicura e decorosa per tutti.