A cura della Redazione

Il gruppo consiliare Oplonti Futura ha presentato una proposta concreta per migliorare la mobilità urbana a Torre Annunziata: includere via Terragneta a Torre Annunziata nel percorso della Circolare Oplontina, il servizio di trasporto pubblico che ogni giorno collega diversi quartieri della città.

Un’idea semplice, ma capace di fare la differenza per tanti residenti (quartiere Deriver in primis) che oggi si trovano penalizzati da un’assenza quasi totale di collegamenti diretti.

Perché via Terragneta?

Via Terragneta è una zona a forte densità abitativa, popolata da numerose famiglie, persone anziane e cittadini con difficoltà motorie. Purtroppo, la mancanza di fermate e corse dedicate ha trasformato questa parte della città in un’area marginale, alimentando disuguaglianze nell’accesso ai servizi essenziali.

«Portare il trasporto pubblico anche qui – spiegano i consiglieri di Oplonti Futura Lucio D'Avino e Marco Russo – significa rispondere concretamente a un bisogno reale di mobilità e dare un segnale di attenzione verso chi finora è rimasto escluso.»

La proposta: due nuove fermate e un piccolo prolungamento

Il progetto presentato dal gruppo consiliare prevede una modifica minima del percorso attuale della Circolare Oplontina:

Transito lungo via Terragneta (in entrambe le direzioni o in senso unico, a seconda delle valutazioni tecniche);

Installazione di due nuove fermate: una all’inizio e una alla fine della strada, complete di palina identificativa.

Il tutto con un aumento stimato di soli 1,2–1,5 km sul percorso complessivo, senza richiedere corse aggiuntive o nuovi mezzi.

Zero costi aggiuntivi per il Comune

Un punto chiave della proposta è la sostenibilità economica:

✅ Nessuna spesa per infrastrutture importanti (bastano paline e segnaletica);

✅ Nessun aggravio sul bilancio comunale;

✅ Servizio compatibile con il contratto in essere con EAV, l’azienda che gestisce il trasporto locale.

Cosa si chiede all’Amministrazione

Il gruppo consiliare Oplonti Futura ha avanzato una richiesta formale che prevede:

Una valutazione tecnica immediata da parte dell’Ufficio Mobilità per verificare il percorso e posizionare le fermate;

L’approvazione ufficiale della modifica tramite delibera di Giunta o atto dirigenziale;

La comunicazione a EAV per aggiornare orari e percorsi;

Una campagna informativa per far conoscere il nuovo servizio ai residenti (sito web comunale, affissioni, social, volantini).

Un gesto concreto di giustizia territoriale

«Estendere la Circolare Oplontina a via Terragneta non è solo una questione di trasporto: è un modo per ridurre le distanze sociali, migliorare la qualità della vita e rendere Torre Annunziata una città più inclusiva, dove nessun quartiere resta ai margini», afferma una nota di Oplonti Futura.

Il gruppo consiliare si dice fiducioso che l’Amministrazione comunale saprà sostenere questa proposta, che – come sottolineano – «può essere realizzata in tempi brevi, senza costi aggiuntivi e a beneficio di tutti».