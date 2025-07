A cura della Redazione

Le carte regalo sono diventate una soluzione estremamente popolare per fare doni senza dover scegliere direttamente il regalo ideale. Grazie alla loro praticità e semplicità d'uso, sono ormai molto diffuse presso tantissimi punti vendita e piattaforme online.

Tra le tipologie più apprezzate dagli italiani c'è la carta regalo ikea, perfetta per acquistare mobili e oggettistica per la casa. Tuttavia, non tutti sanno come funzionano realmente queste gift card: come si acquistano, come attivarle e in che modo possono essere utilizzate dal destinatario del regalo. In questo articolo scopriremo insieme tutto ciò che è importante sapere sulle carte regalo, in maniera chiara ed esaustiva.

Che cos'è e come si acquista una carta regalo?

Una carta regalo, conosciuta anche come gift card, è una tessera prepagata contenente un determinato importo di denaro, che il beneficiario può utilizzare per acquisti presso il negozio o la piattaforma indicata sulla carta stessa. Oggi è molto semplice trovare questo tipo di prodotto praticamente ovunque: supermercati, librerie, centri commerciali, negozi di elettronica e siti web specializzati ne offrono un'ampia gamma. Solitamente hanno importi che variano da un minimo di 10 euro fino a cifre ben più consistenti, lasciando libertà a chi le acquista di scegliere il taglio più adatto alle proprie esigenze. Alcuni marchi consentono addirittura di personalizzare la somma desiderata. Una volta comprata, la carta regalo può essere consegnata direttamente alla persona destinataria, che deciderà autonomamente quando e come spenderla.

Come si attiva e in che modo viene utilizzata

Dopo aver acquistato una carta regalo, l'attivazione avviene generalmente in cassa o al momento della conferma online. Questa procedura è fondamentale, perché rende la gift card valida e fruibile. Una volta attivata, può essere donata al destinatario, che avrà un periodo di tempo limitato per utilizzarla. La durata varia molto a seconda dell'azienda emittente, ma il più delle volte la validità è chiaramente indicata sulla tessera. Utilizzare la carta è veramente semplice: basterà presentarla alla cassa del negozio o inserire il relativo codice nel campo dedicato agli sconti, durante il pagamento online. Inoltre, spesso è possibile spendere l'importo presente sulla carta attraverso più operazioni d'acquisto, fino ad esaurimento del credito disponibile.

Vantaggi e possibili limitazioni delle carte regalo

Il più evidente beneficio di regalare una carta regalo è la praticità. Non c'è bisogno di scegliere direttamente un prodotto, eliminando così il problema di acquistare qualcosa che magari non soddisferà del tutto il destinatario. Chi riceve la gift card sarà libero di scegliere e comprare personalmente ciò che preferisce, rendendo il regalo sicuramente apprezzato e utile. Un altro vantaggio da considerare è la facilità nel reperirla e nell'utilizzarla su diversi canali di vendita. Tuttavia esistono anche possibili limitazioni che occorre tenere presente: ad esempio, alcune carte regalo possono essere usate esclusivamente presso negozi fisici e non online (o viceversa). In aggiunta, la maggior parte delle gift card non consente il rimborso in denaro dell'importo caricato, rendendole quindi una scelta definitiva al momento dell’acquisto.

Cosa fare se si smarrisce una carta regalo

Uno dei dubbi ricorrenti riguarda proprio la probabilità di smarrimento o furto della gift card. Nella maggior parte dei casi – e con particolare riferimento alle carte spese nei punti vendita tradizionali – non è possibile ottenere rimborsi o sostituzioni in caso di perdita, furto o deterioramento. Le carte regalo, infatti, sono equiparate a denaro contante, quindi è consigliabile custodirle con attenzione. Tuttavia, alcune aziende offrono sistemi avanzati per rintracciare o bloccare la carta in caso di smarrimento. Se la gift card è stata acquistata online e prevede un codice virtuale anziché una tessera fisica, spesso è possibile recuperarla facilmente contattando il servizio clienti. Per evitare spiacevoli inconvenienti, è comunque bene informarsi attentamente sulle condizioni applicate dall'emittente prima dell'acquisto.

Le diverse tipologie di carta regalo disponibili sul mercato

Sul mercato esistono principalmente due tipologie di gift card: quelle fisiche, da acquistare nei negozi aderenti, e quelle elettroniche – le cosiddette e-gift card – che consistono in un semplice codice inviato via email al destinatario. Entrambe le tipologie presentano vantaggi specifici: le carte fisiche sono perfette per un regalo tradizionale e tangibile, mentre le e-gift card offrono immediatezza e la possibilità di acquistarle e inviarle anche all'ultimo momento, direttamente da casa. Inoltre esistono carte monomarca, spendibili solo presso una determinata catena o negozio, e carte multimarca, valide presso numerosi punti vendita aderenti. La scelta dipenderà dunque dalle preferenze personali e dal tipo di esperienza di shopping che si vuole offrire all'amico, parente o collega che riceverà la carta regalo.