A cura della Redazione

Un intervento tempestivo e coraggioso ha scongiurato una tragedia a Torre Annunziata. Grazie alla prontezza e al sangue freddo di due agenti del Commissariato di Polizia, Salvatore Annunziata e Pietro Martire, una neonata di soli 18 giorni che stava soffocando è stata salvata mettendo in atto le manovre di primo soccorso e correndo poi a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Il salvataggio ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Oggi, in consiglio comunale tenutosi a Palazzo Criscuolo, i due agenti sono stati premiati dal sindaco Corrado Cuccurullo e dal presidente del consiglio comunale, Davide Alfieri, con la consegna di due targhe. "La comunità tutta deve essere grata alle forze dell'ordine, che ogni giorno si confrontano con situazioni complesse per garantire la nostra sicurezza", ha affermato Cuccurullo, sottolineando l'importanza del loro operato.

Un gesto che riaccende i riflettori sulla salute pubblica

Il presidente Alfieri ha anche colto l’occasione per ribadire l’importanza della riapertura del pronto soccorso di Boscotrecase, fondamentale per evitare che simili emergenze possano avere esiti drammatici in futuro. "Se non fosse stato per il tempestivo intervento dei poliziotti, quella bambina probabilmente non sarebbe sopravvissuta. È essenziale che il pronto soccorso torni ad essere operativo", ha dichiarato Alfieri.

Il lieto fine di una tragedia evitata

La neonata, dopo aver ricevuto le prime cure, è ora in salvo, e il lieto fine della vicenda ha emozionato la comunità, che non dimenticherà facilmente il gesto dei due poliziotti. "Spero che quella bambina cresca felice e sana, nel ricordo di chi le ha salvato la vita", ha concluso Alfieri, concludendo un momento di grande commozione e orgoglio per la città.

In un mondo spesso segnato da difficoltà e sfide, il coraggio e la dedizione degli agenti Salvatore Annunziata e Pietro Martire ricordano a tutti quanto siano fondamentali le forze dell'ordine e la loro presenza per la sicurezza e la protezione delle nostre vite.