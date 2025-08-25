A cura della Redazione

Si terranno oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 15:00, presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova a Trecase, i funerali di Nunzio Arcella, il 17enne rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 12 agosto in via Nazionale a Torre del Greco.

Attorno alla famiglia si stringeranno le comunità di Trecase, dove il giovane viveva, e di Torre Annunziata, città in cui frequentava il liceo scientifico Pitagora-Croce.

Dopo una settimana di ricovero all’ospedale del Mare di Napoli, Nunzio non è riuscito a sopravvivere alle gravissime ferite riportate nello schianto del suo scooter contro un’auto. Al suo fianco viaggiava un amico, ancora ricoverato in condizioni serie ma stabili.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione e dolore, con centinaia di messaggi di cordoglio sui social, non solo da parte di amici e compagni di scuola, ma anche da chi, pur non conoscendolo, è rimasto colpito dalla tragedia.

Oggi l’addio a un ragazzo descritto da tutti come solare, buono e pieno di vita. Un’altra giovane vita spezzata sulla strada, che lascia nel dolore e nello sgomento due intere comunità, accanto al papà Luigi e ai fratelli Eugenio e Christel, per un ultimo, struggente saluto.