Torre Annunziata rinnova il legame con la città francese di La Ciotat. Dal 1° al 6 settembre dieci giovani velisti del Circolo Nautico Arcobaleno saranno ospiti della “Société Nautique” francese, nell’ambito del gemellaggio che unisce le due comunità da vent’anni.

Il progetto è stato presentato questa mattina a Palazzo Criscuolo, alla presenza del sindaco Corrado Cuccurullo, degli assessori Lina Nappo, Alfonso Ascione e Antonio Coppola, e dei consiglieri comunali Roberto De Rosa e Francesca Caso. Per il Circolo Nautico erano presenti il presidente Stefano Iovino, la vicepresidente Ida Brancaccio ed Enzo Bianco.

I ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, sono stati selezionati al termine di un percorso di formazione e avvicinamento alla vela, che comprende anche il progetto “Amico Mare”, organizzato e finanziato dal Comune.

“Vivremo un’esperienza unica, fatta di sport, cultura e scoperta – ha spiegato Iovino – Il gemellaggio con La Ciotat rappresenta un’occasione di crescita per i nostri giovani e per la città. Vogliamo rafforzare un legame che finora è stato poco valorizzato”.

Sottolineato anche l’aspetto educativo da Ida Brancaccio: “La vela unisce ragazzi provenienti da contesti diversi: c’è chi arriva da situazioni di disagio e chi ha più opportunità. Questo confronto è fondamentale per contrastare la povertà educativa e creare comunità”.

A chiudere l’incontro il sindaco Cuccurullo, che ha ribadito la valenza sociale e strategica dell’iniziativa: “Il mare è la nostra risorsa più grande, ed è attraverso il mare che costruiamo legami con altre realtà. La sinergia tra Comune e associazioni deve diventare la chiave per progettare il futuro di Torre Annunziata”.

