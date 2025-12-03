A cura della Redazione

La Prelatura di Pompei annuncia l’ordinazione sacerdotale del diacono Giuseppe Cutolo, che sarà ordinato sacerdote dall'Arcivescovo di Pompei Monsignor Tommaso Caputo durante la celebrazione eucaristica delle ore 17 di domenica 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, nel Santuario mariano.

Originario di Torre del Greco, Cutolo, 59 anni, ha lasciato di recente il suo ruolo di direttore presso la Procura generale di Napoli per dedicarsi completamente alla vocazione sacerdotale. Da sempre attivo nella sua parrocchia di Maria SS.ma del Buon Consiglio, ha svolto numerosi servizi pastorali: catechista, animatore di Azione Cattolica, ministro straordinario dell’Eucaristia e responsabile Caritas. Nel 1995 ha fondato l’associazione nazionale “Shalom – Progetto Famiglia odv”.

Sposato nel 1994 con Giuseppina Cataldo, da cui ha avuto due figli, Ciro Massimiliano ed Emanuele, ha affrontato la perdita della moglie nel 2009 intraprendendo un cammino spirituale che lo ha portato a riconoscere la chiamata al sacerdozio. Dopo anni di discernimento, formazione teologica e servizio pastorale nella Parrocchia del SS.mo Salvatore a Pompei, Cutolo è stato ordinato diacono nel 2025.

La comunità di Pompei invita tutti i fedeli a unirsi alla preghiera e a partecipare alla celebrazione, accogliendo con gioia il nuovo sacerdote della città mariana.