Salvatore Cimmino, torrese doc che vive e lavora a Roma, ha ottenuto ad ottobre scorso il Premio Oplonti presso il teatro Nexus di Torre Annunziata come riconoscimento del suo costante impegno, da diversi anni, sulla tematica della disabilità. Lo fa nuotando nei mari di tutto il mondo, su lunghe distanze, per richiamare e sensibilizzare gli Stati verso una problematica di grande attualità.

Cimmino è promotore di una legge, la cui proposta è depositata in Senato, per parificare le persone con disabilità alle vittime di infortuni sul lavoro. Oggi pomeriggio, 3 dicembre, nella giornata mondiale delle persone con disabilità, sarà su RAI 1 alle ore 16, insieme ad Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità della Repubblica Italiana nel governo Meloni.

Nata a Como nel 1976, esponente della Lega, Alessandra Locatelli si è laureata in sociologia presso l'Università Bicocca di Milano. Deputata dal 2018, ministra per la Famiglia nel 2019 per circa due mesi nel governo Conte, assessore regionale della Lombardia da gennaio 2021 a ottobre 2022, quando è stata nominata ministra ed è in carica da oltre tre anni. Insieme al "nostro" Salvatore Cimmino si confronterà in un dibattito televisivo per far avanzare i diritti dei disabili, spesso ai margini della società per motivi lavorativi e persino di mobilità a causa delle barriere architettoniche presenti nelle città dove vivono.