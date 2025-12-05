A cura della Redazione

È stato presentato questa mattina, 5 dicembre, agli studenti di Torre del Greco, Ercolano e Torre Annunziata il progetto “AttraversaMenti – Culturali, Generazionali, Territoriali”, finanziato dalla Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di “promuovere conoscenza e partecipazione attraverso esperienze di natura, arte, musica e storia” e si concluderà nel maggio 2026.

Il progetto, classificatosi tra i primi posti della graduatoria regionale, mira a ridurre le diseguaglianze e a garantire un’istruzione realmente inclusiva. A coordinarlo è Ethnos Club APS, capofila di una rete che comprende Pro Loco Herculaneum, Delphino, Vesuvio Natura da Esplorare e Archeo Club d’Italia – sezione Mario Prosperi di Torre Annunziata.

“L’obiettivo di AttraversaMenti - spiega l’ideatore e direttore artistico Gigi Di Luca (nella foto) - è quello di contrastare condizioni di fragilità e svantaggio sociale, sviluppare e rafforzare legami, superare la frammentazione e promuovere coesione nelle comunità urbane ed extraurbane caratterizzate da marginalità e disgregazione”.

Le attività coinvolgeranno direttamente le scuole del territorio con un ricco programma di passeggiate culturali, lezioni interattive e laboratori esperienziali. L’Archeo Club d’Italia curerà approfondimenti di archeologia; l’associazione Vesuvio Natura guiderà gli studenti lungo i sentieri del vulcano; i volontari di Delphino insegneranno ai più piccoli le basi della sicurezza subacquea e il rispetto dell’ambiente marino.

Una parte importante del progetto sarà dedicata anche al percorso “Ethnos per le Scuole”. “Questa sezione – aggiunge Di Luca – prevede laboratori musicali sulle culture etniche, incontri con musicisti nazionali e internazionali e la partecipazione a concerti, offrendo ai giovani una preziosa occasione di crescita e arricchimento personale ed emotivo”.

AttraversaMenti si propone così come un percorso educativo innovativo, capace di unire territori, culture e generazioni attraverso l’esperienza diretta, la creatività e la scoperta del patrimonio naturale e artistico del Vesuviano.