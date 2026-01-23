A cura della Redazione

Un confronto definito positivo e concreto quello avvenuto tra il presidente di Gaia Florum, Enzo Malafronte, e la neo assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, nel corso del quale è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del Polo Florovivaistico di Torre Annunziata.

Nel corso dell’incontro, Malafronte ha illustrato nel dettaglio la visione alla base del progetto, che punta alla realizzazione di un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di sostenere e valorizzare un comparto che rappresenta una delle eccellenze produttive della Campania. Un’iniziativa che ha trovato la conferma della vicinanza e dell’attenzione da parte delle istituzioni regionali.

L’assessore Serluca ha infatti espresso la volontà di effettuare nelle prossime settimane una visita al cantiere del Polo Florovivaistico, per verificare direttamente i progressi dei lavori e approfondire gli aspetti legati alla realizzazione dell’opera, ritenuta strategica per lo sviluppo del settore florovivaistico campano.

In un contesto di crescente interesse istituzionale e di forte attenzione da parte degli operatori del comparto, Gaia Florum ha annunciato anche la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Tgroup, partner logistico di primo piano, per la gestione integrata delle attività logistiche del nuovo mercato dei fiori di Torre Annunziata.

L’intesa con Tgroup rappresenta un passaggio chiave per l’efficientamento delle catene di approvvigionamento e distribuzione delle produzioni florovivaistiche, con un focus particolare sulla qualità e sulla sostenibilità dell’intera filiera. Tgroup è infatti una realtà moderna e innovativa nel settore dei trasporti e della logistica, in grado di offrire soluzioni integrate e personalizzate grazie a una rete distributiva avanzata e a tecnologie IT di ultima generazione, operando su scala nazionale ed europea in diversi settori, tra cui Ho.Re.Ca, Normal Trade, Grande Distribuzione e GDO.

La collaborazione si inserisce in un percorso più ampio di accordi e partnership strategiche già avviate da Gaia Florum e rappresenta la naturale evoluzione di una visione condivisa, che mira a fare del Polo Florovivaistico un hub di eccellenza per l’intero comparto. Un interesse che si traduce anche in risultati concreti, come sottolinea lo stesso Malafronte, evidenziando come numerosi produttori e commercianti abbiano già aderito al progetto, sottoscrivendo i contratti per l’assegnazione degli spazi all’interno del Polo.