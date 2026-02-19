A cura della Redazione

Doppio appuntamento in Campania per Papa Leone XIV nel giro di quindici giorni. L’8 maggio il Santo Padre sarà a Pompei e Napoli, nel primo anniversario della sua elezione, mentre il 23 maggio farà tappa ad Acerra, alla vigilia degli undici anni dell’enciclica Laudato sì di Papa Francesco.

Un viaggio che le diocesi campane leggono come un segno di particolare attenzione verso un territorio che racchiude insieme grandi potenzialità e profonde fragilità sociali. A Pompei il Pontefice celebrerà l’Eucaristia nella città mariana simbolo della Supplica alla Madonna del Rosario, affidando alla Vergine un messaggio di pace in tempi segnati da tensioni internazionali.

A Napoli, metropoli del Sud e crocevia di storia, cultura e contraddizioni, Papa Leone XIV incontrerà una realtà segnata da sfide cruciali come lavoro, accoglienza, divario sociale e legalità, rilanciando il protagonismo dei giovani e la missione evangelica della Chiesa.

Infine Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, sarà il luogo simbolico del richiamo alla cura del creato e alla responsabilità verso l’ambiente, nel solco della Laudato sì.

Una visita pastorale che unisce fede, impegno civile e speranza, e che per la Campania rappresenta un forte segnale di vicinanza e responsabilità condivisa.

L'Arcivescovo Prelato di Pompei, Tommaso Caputo: «Papa Leone XIV sarà in Visita Pastorale a Pompei l’8 maggio, nel primo anniversario della sua elezione e nel giorno della Supplica alla Madonna del Rosario. Un ritorno dal forte valore simbolico per la Città mariana, a pochi mesi dalla canonizzazione di San Bartolo Longo, che rinnova il legame del Pontefice con il Santuario e affida alla Vergine un messaggio di fede, pace e speranza per tutta la Campania».