Torre Annunziata si prepara al dibattito sul Referendum Giustizia 2026. In vista del voto fissato per il 22 e 23 marzo, il Comitato Nazionale “Cittadini per il Sì” promuove un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì, discutiamone insieme”, in programma lunedì 9 marzo alle ore 18:30 presso Corte 77, in via Gioacchino Murat.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza sui temi della riforma della giustizia, con l’obiettivo di approfondire contenuti e implicazioni del referendum che sarà sottoposto agli elettori.

I relatori dell’incontro

Al dibattito interverranno autorevoli esponenti del mondo accademico e giudiziario: Vincenzo Maiello, professore ordinario di diritto penale all’Università Federico II; Salvatore Prisco, già ordinario di diritto pubblico alla Federico II; Bernardino Tuccillo, già sindaco di Melito di Napoli; Giuseppe Cioffi, magistrato e presidente del collegio penale del Tribunale di Napoli Nord; Annalisa Imparato, magistrato presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere; Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata.

A introdurre l’incontro sarà l’avvocato Michele Riggi, mentre la moderazione sarà affidata all’avvocato Elio D’Aquino, entrambi esponenti del comitato promotore per il Sì.

Un confronto aperto alla città

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi organizzati sul territorio per informare e coinvolgere i cittadini in vista della consultazione referendaria. Il tema della giustizia, tra riforme e prospettive future, è destinato a essere centrale nel dibattito politico e istituzionale delle prossime settimane.

L’invito degli organizzatori è rivolto a professionisti del settore, studenti, operatori del diritto e cittadini interessati ad approfondire i quesiti referendari e le motivazioni a sostegno del Sì, in un confronto pubblico che punta a stimolare partecipazione e consapevolezza in vista del voto di marzo 2026.