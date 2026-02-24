A cura della Redazione

Nuove cisterne all’interno dell’area portuale di Torre Annunziata, la smentita del sindaco Corrado Cuccurullo.

«La notizia secondo la quale avrei firmato un provvedimento per consentire l’installazione di ulteriori cisterne nel porto, contenenti questa volta benzina - commenta il primo cittadino - è priva di ogni fondamento. La notizia è falsa, inventata probabilmente per creare panico e confusione, pubblicata utilizzando profili social falsi».

Cuccurullo fa bene a smentire, anche se va detto che un eventuale titolo abilitativo di ampliamento del deposito di idrocarburi all’interno del porto oplontino non verrebbe firmato dal sindaco, ma dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale.

Il sindaco può intervenire solo indirettamente, ad esempio con atti di indirizzo politico, con ordinanze contingibili e urgenti (solo per motivi di sicurezza o sanità pubblica), come autorità sanitaria locale, ma non per autorizzare l’opera.