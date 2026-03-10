A cura della Redazione

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato il sequestro preventivo di alcuni locali dello stadio comunale “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata, accogliendo la posizione della SSD Savoia 1908 Football Club, che fin dall’inizio aveva respinto le accuse sostenendo di aver sempre operato nel rispetto della legge.

Il provvedimento di sequestro risale al 19 febbraio 2026, quando, a seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale di Torre Annunziata, erano stati sigillati alcuni locali interni dell’impianto sportivo nell’ambito di un procedimento penale. Nel fascicolo venivano ipotizzati a carico del legale rappresentante della società, Arcangelo Sessa, diversi reati, tra cui occupazione abusiva e presunte violazioni edilizie e ambientali.

Secondo quanto riferito dal club, il provvedimento sarebbe stato adottato senza tenere conto del quadro amministrativo che regola l’utilizzo dello stadio: un sistema composto da nulla osta sindacali, determinazioni dirigenziali, ordinanze autorizzative e pagamenti richiesti e registrati dallo stesso Comune proprietario dell’impianto.

Già il giorno successivo, il 20 febbraio, l’autorità procedente aveva disposto il dissequestro parziale di diversi locali, un passaggio che per la società rappresentava un primo segnale dell’inconsistenza delle contestazioni.

La decisione arrivata ora dal Tribunale del Riesame, che ha annullato il decreto di sequestro, chiude la vicenda giudiziaria e, secondo il club, “ristabilisce la verità”, restituendo serenità alla società e ai suoi sostenitori.

Nel comunicato diffuso dalla società si sottolinea come il progetto del Savoia 1908 vada oltre l’aspetto sportivo. Il club rivendica infatti l’idea di utilizzare il calcio come strumento di rinascita civile per Torre Annunziata, una città spesso raccontata attraverso le difficoltà legate alla criminalità e al disagio sociale.

“Per noi lo stadio non è soltanto un impianto sportivo – si legge nella nota – ma un presidio di comunità, un luogo dove i ragazzi possono crescere lontano dalla strada e un simbolo di riscatto per la città”.

La società ha infine ringraziato tifosi e comunità cittadina per la vicinanza dimostrata nelle settimane della vicenda giudiziaria, assicurando che continuerà a lavorare “con ancora maggiore determinazione per questa città e per il suo futuro”.

