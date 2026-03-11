A cura della Redazione

Un passo concreto verso una strategia condivisa per il turismo nell’area vesuviana. Lunedì 9 marzo è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la costituzione del comitato promotore della Destination Management Organization (DMO) “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio”, iniziativa che punta alla valorizzazione integrata del patrimonio turistico, culturale e paesaggistico del territorio.

A firmare l’accordo sono stati i legali rappresentanti dei comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco, che hanno condiviso la volontà di avviare un percorso comune finalizzato al riconoscimento e alla nascita ufficiale della nuova DMO.

Obiettivo: promuovere insieme il territorio vesuviano

Il progetto nasce con l’intento di promuovere in modo coordinato l’offerta turistica dell’area, mettendo in rete le principali eccellenze del territorio: dal patrimonio storico e culturale ai siti archeologici, fino alle risorse naturalistiche della fascia costiera del Golfo di Napoli e al sistema delle ville vesuviane del Miglio d’Oro.

La DMO sarà uno strumento strategico per la pianificazione, la promozione e la gestione sostenibile della destinazione turistica, favorendo la collaborazione tra istituzioni, operatori economici e realtà culturali locali.

Torre del Greco capofila del progetto

Durante l’incontro è stato stabilito che Torre del Greco sarà la città capofila del percorso. I comuni promotori hanno inoltre deciso di partecipare insieme, come comitato promotore, alla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 12 al 14 marzo.

Verso la costituzione ufficiale della DMO

La nascita del comitato promotore rappresenta il primo passo formale verso una governance condivisa del turismo locale, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e migliorare la competitività della destinazione sui mercati nazionali e internazionali.

Nei prossimi giorni, una volta formalizzata la costituzione del comitato, si lavorerà alla definizione del percorso amministrativo e organizzativo necessario per arrivare alla costituzione ufficiale della DMO, coinvolgendo progressivamente anche altri enti, istituzioni e stakeholder del territorio.

La futura DMO “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio” si propone dunque come un’opportunità concreta per costruire una visione strategica comune e valorizzare in modo unitario uno dei territori più ricchi di storia, cultura e paesaggi del Mediterraneo.