A cura della Redazione

Sarà una giornata importante per la comunità parrocchiale dello Spirito Santo e Immacolata di Torre Annunziata quella di sabato 11 aprile 2026. Il cardinale Domenico Battaglia farà visita al in occasione dell’immissione canonica del parroco, don Ciro Alario.

La celebrazione si terrà alle ore 18.30 con la santa messa presieduta dal cardinale, un momento particolarmente significativo per la vita religiosa e comunitaria del territorio.

Al termine della funzione, i fedeli sono invitati a trattenersi all’esterno della chiesa per un momento di condivisione: è previsto infatti un piccolo rinfresco aperto a tutti, occasione per accogliere il nuovo parroco e vivere insieme un momento di fraternità.